Вашингтон, , 12:51 — REGNUM Дешевыми билетами и блокбастерами прошлых лет планируют привлечь зрителей кинокомпании США и сети кинотеатров после пандемии коронавируса. Об этом написали журналисты газеты The Wall Street Journal.

По данным журналистов, киностудии предлагают кинотеатрам начать прокат после пандемии с таких картин как «Психо», «Челюсти», «Назад в будущее», «Гарри Поттер» и других. Для стимулирования кинотеатров кинокомпании планируют изымать 30% от выручки в прокате, а не 50%, как бывает обычно при премьерах картин.

Также журналисты сообщают, что некоторые сети кинотеатров будут продавать билеты по сниженным ценам: от $2 до $5. Новые фильмы должны начать появляться в прокате с середины лета. Среди них ожидаются картины «Довод» Кристофера Нолана и «Мулан» Ники Каро.

В США до начала пандемии действовали 5,8 тыс. кинотеатров. Журналисты газеты ожидают, что в ближайшие выходные после снятия ряда ограничений в некоторых штатах могут открыться около 200 кинотеатров. Киносеансы будут проводиться с ограниченным количеством зрителей, а в перерывах работники будут проводить дезинфекцию залов.

Журналисты отметили, что руководство крупнейшей сети кинотеатров в США AMC Entertainment Holdings решило возобновить работу своих кинозалов только тогда, когда в прокате появятся новые фильмы, на которые пойдет массовый зритель.