Барнаул, , 12:16 — REGNUM Самый массовый и красочный фестиваль Алтайского края «Шукшинские дни» впервые отменен. Об этом сообщила министр культуры региона Елена Безрукова на онлайн пресс-конференции.

Дело даже не только в том, что это мероприятие посещало тысячи люден, что в нынешней эпидемиологической ситуации просто невозможно, уточнила чиновница, — Мы просто не можем по тем же причинам полноценно подготовиться к проведению столь значительного события.

Также правительство края приняло решение отменить запланированные на лето-осень 2020 года Дельфийские игры, фестиваль Роберта Рождественского, фестиваль деревянной скульптуры, театральный фестиваль Валерия Золотухина.