Вашингтон, , 11:25 — REGNUM Отрицательные оценки криминальной драме «Лицо со шрамом», главную роль в которой исполнил Том Харди, дали кинокритики. Об этом сообщает издание Rotten Tomatoes.

Как пишут журналисты издания, рейтинг фильма по итогам 35 рецензий, опубликованных к настоящему моменту, составил всего 49%. Критики считают, что сценарий фильма невнятен, а основной, и даже излишний, упор сделан на физических проявлениях болезни главного героя — Аль Капоне.

Заместитель художественного редактора канадской ежедневной газеты Globe and Mail Барри Хертц сообщил, что режиссер фильма «Лицо со шрамом» не принял ни одного верного решения в ходе съемок. Журналист Ричард Ропер из американской газеты Chicago Sun-Times заявил, что фильм об отвратительном человеке и вышел отвратительным, а происходящее на экране ничего нового о Капоне не рассказывает, заставляя лишь морщиться от одного эпизода к другому.

Обозреватель американского журнала «Entertainment Weekly» Леа Гринблатт дала оценку картине, как второсортной и несвязной, наполненной пафосом и брутальностью. Кинокритик Оуэн Глейбермен из журнал о событиях в мире шоу-бизнеса"Variety» отметил игру Харди, назвав ее резкой и откровенной. Однако самой картине, по его мнению, нечего рассказать о Капоне.

Напомним, картина была выпущена на цифровых платформах, так как кинотеатры сейчас закрыты из-за пандемии коронавируса. Создатели решили не дожидаться открытия кинозалов. В России картина будет носить название «Лицо со шрамом»