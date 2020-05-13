Лос-Анджелес, США, , 10:24 — REGNUM Трейлер нового психологического триллера «Неистовый» с Расселом Кроу в главной роли появился в сети. Трейлер опубликовали на канале Movieclips Trailers в YouTube.

В картине рассказывается, как женщина (Карен Писториус) становится объектом преследования дорожного хулигана (Кроу), от которого не приняла извинений. Обиженный мужчина решает преподать ей жестокий урок, начав уничтожать ее близких и всех, кто вообще попадался ему на пути.

В фильме также снимались Гэбриел Бейтман, Джимми Симпсон и Остин П. МакКензи. Режиссером картины выступил Деррик Борте, снявший ранее фильмы «Лондон-Таун» и «Семейка Джонс». Сценарий к фильму написал Карл Эллсуорт, известный по картине «Паранойя».

Премьера картины «Неистовый» должна состояться 1 июля. Это будет один из первых фильмов, вышедших в кинопрокат после снятия режима самоизоляции из-за пандемии коронавируса.