Новосибирск, , 10:01 — REGNUM У Новосибирского государственного академического театра оперы и балета, который накануне, 12 мая, отметил своё 75-летие, новая подсветка.

Фотограф из Новосибирска Вадим Махоров снял на видео, как теперь выглядит театр с высоты.

«Скоро на Оперном будет сверкать новая подсветка. Она пока ещё не готова, цветовые схемы будут другие. Но её возможности впечатляют. Этот небольшой ролик смонтировал не я, но съёмки мои», — написал Махоров в своём Instagram.

Комплект оборудования и материалов системы освещения обошёлся в 416 млн рублей вместе с монтажом. На эти средства были закуплены в том числе 1,5 тыс. световых приборов.

«Мы реализуем уникальный световой проект, это 1,5 тыс. уникальных приборов, которые позволят делать со зданием фантастические вещи, — прокомментировал ранее «НГС Новостям» руководитель НОВАТа Владимир Кехман. — Не хочу сейчас открывать все секреты, но очень надеюсь, что после этого городу будет просто стыдно не начать изменять хотя бы в центре городскую среду».