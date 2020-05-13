Москва, , 09:54 — REGNUM Серию бесплатных онлайн-лекций «Архитектура в кино» проведут представители сети кинотеатров «Москино» в мае. Об этом сообщается на Официальном сайте мэра Москвы.

Прямые трансляции проведут 13, 15, 20, 22 мая на самом сайте «Москино», а также в соцсети Facebook. Во время трансляций историк архитектуры и основатель проекта «Москва глазами инженера» Айрат Багаутдинов расскажет о создании необходимой атмосферы фильмов при помощи архитектуры. Зрителям объяснят, зачем режиссеры строили для съемок своих картин целые города или даже планеты.

Организаторы рекомендуют для лучшего понимания лекции предварительно посмотреть фильмы, которые будет обсуждать Багаутдинов. В первой лекции «От «Метрополиса» до «Бегущего по лезвию» лектор расскажет о европейских фильмах 1920-х годов и голливудских картинах 1970−1980-х годов. Он рассмотрит вопросы архитектуры в фильмах «Метрополис» Фрица Ланга, «Звездные войны» Джорджа Лукаса, «Сияние» Стэнли Кубрика, «Время развлечений» Жака Тати, «Спящий» Вуди Аллена и «Бегущий по лезвию» Ридли Скотта.

В ходе второй лекции «От «Охотников за привидениями» до «Шоу Трумена» будут обсуждаться зарубежные фильмы конца XX — начала XXI веков. Багаутдинов расскажет о функциях архитектуры в фильмах «Бразилия» Терри Гиллиама, «Шоу Трумана» Питера Уира, «Гаттака» Эндрю Никкола и «Эквилибриум» Курта Уиммера.

Третья лекция будет называться «От «Аэлиты» до оттепели». В ней будут обсуждаться уже советские фильмы. Зрителям советуют посмотреть картины «Аэлита» Якова Протазанова, «Новая Москва» Александра Медведкина, «Черемушки» Герберта Раппапорта, «Третья Мещанская» Абрама Роома, «Наследный принц Республики» Эдуарда Иогансона и «Еще раз про любовь» Георгия Натансона.

Четвертую лекцию Багаутдинов назвал «От «Иронии судьбы» до наших дней», и в ней расскажет о роли архитектуры в фильмах «Ирония судьбы, или С легким паром!» Эльдара Рязанова, «Кин-дза-дза!» Георгия Данелия, «Москва» Александра Зелдовича, «Любить человека» Сергея Герасимова, «Курьер» Карена Шахназарова и «Шпион» Алексея Андрианова.