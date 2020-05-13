Лос-Анджелес, США, , 04:46 — REGNUM Компания Disney планирует взять в долг $11 млрд, чтобы справиться с финансовыми трудностями, с которыми она столкнулась из-за эпидемии коронавируса. Об этом 13 мая сообщил портал Screen Rant.

Руководство Disney направило соответствующее обращение в Комиссию по ценным бумагам и биржам США. Компания должна будет исполнить обязательства в период с 2026 по 2060 годы.

Одно из ведущих рейтинговых агентств Moody's Investors Service присвоило долговым обязательствам Disney рейтинг А2. Это означает, что компания имеет наивысшую способность выплачивать красткосрочные долги.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что во втором квартале финансового года (который завершился 28 марта 2020 года) чистая прибыль Disney снизилась на 91% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Значение показателя в 2020 году составило $475 млн, в 2019 году оно было равно $5,4 млрд.

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