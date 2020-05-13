Вашингтон, , 02:54 — REGNUM В сеть выложили фрагменты из фильма «Индиана Джонс», в которых при помощи искуственного интелекта Харрисона Форда заменили на Криса Пратта. Ролик был опубликован 12 мая на портале Cinema Blend.

Многие пользователи сети отметили, что видео получилось невероятно удачным, как будто в кадре действительно находится Пратт, а не Форд. С момента публикации оно набрало более 185 тыс. просмотров.

Ранее в сети уже появлялись слухи о том, что Пратт сыграет Индиану Джонса в одном из новых фильмов франшизы. Инсайдеры сообщали, что Стивен Спилберг выразил готовность снять фильм, если будет написан хороший сценрий, однако в итоге проект не был реализован.

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