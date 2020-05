Лос-Анджелес, США, , 23:37 — REGNUM Эмма Робертс, которую зрители знают по ролям в сериале-антологии «Американская история ужасов», может сняться в предстоящем сиквеле «Тетради смерти» потокового сервиса Netflix. Об этом 12 мая сообщил портал We Got This Covered со ссылкой на инсайдеров.

Издание пишет, что информацию ему предоставили те же источники, что ранее сообщили правдивые сведения о проектах «Тёмная лига справедливости» и «Мандалорец». По имеющейся информации, Робертс исполнит в будущей картине роль некой злодейки.

Премьера фильма «Тетрадь смерти» состоялась на потоковом сервисе Netflix 25 августа 2017 года. В основу картины легли популярные одноимённые манга и аниме-сериал.

Читайте ранее в этом сюжете: Кинокомикс «Чёрная вдова» получил дату премьеры в Великобритании

Читайте развитие сюжета: Нейросеть заменила в «Индиане Джонсе» Харрисона Форда на Криса Пратта