Лос-Анджелес, США, , 21:32 — REGNUM Издательство BOOM! Studios приобрело права на публикацию комиксов на основе книги «Дюна: дом Атрейдесов» (Dune: House Atreides), представляющей собой приквел к культовому роману. Об этом 12 мая сообщил портал Screen Rant.

Над созданием комиксов работали авторы книги: писатель-фантаст Брайан Герберт, являющийся старшим сыном автора «Дюны» Фрэнка Герберта иКевин Дж. Андерсон, который ранее выпустил множество книг по вселенной «Звёздных войн». Ожидается, что комикс «Дюна: дом Атрейдесов», состоящий из 12 томов, выйдет ограниченным тиражом осенью 2020 года.

Напомним, новая экранизация «Дюны» режиссёра Дэни Вильнёва выйдет на большие экраны 17 декабря 2020 года. Ранее ИА REGNUM опубликовало новый кадр предстоящего фильма.

Читайте ранее в этом сюжете: В сеть выложили новый кадр «Дюны» с Тимоти Шаламе и Джошем Бролином