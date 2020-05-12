Сеул, , 19:59 — REGNUM Южнокорейская сеть кинотеатров CJ-CGV запустила работу «бесконтактных» кинозалов, в которых нет сотрудников. Об этом 11 мая сообщил портал Slash Film.

Компания в апреле 2020 года провела испытания кинотеатров сети Yeouido, оборудованных автоматами с искуственным интеллетом, автоматическими киосками и системами автоматической доставки. В этих кинотеатрах полностью отсутствует персонал. Примеру CJ-CGV последовала другая компания — Lotte Cinema.

Издание отмечает: нет информации о том, как обстоят дела в таких кинотеатрах с сиденьями, и если плотность зрителей в кинозалах осталась на прежнем уровне, то компании весьма странно «решили» проблему физических контактов с незнакомцами.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что в Болгарии с 11 мая 2020 года открыли кинотеатры, библиотеки и музеи. Они были закрыты в течение двух месяцев из-за эпидемии коронавируса.

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