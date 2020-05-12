Москва, , 15:34 — REGNUM Онлайн-трансляцию записи концерта пианистки Марии Разумовской проведут в Мемориальном музее Александра Скрябина. Об этом сообщили в пресс-службе музея.

Концерт был записан в музее в рамках Года музыки Великобритании и России при содействии Санкт-Петербургского Государственного музея театрального и музыкального искусства и Музея-квартиры Н. А. Римского-Корсакова.

В программе концерта пианистка исполнит произведения Ференца Листа «Погребальное шествие», Андрея Волконского «Musica Stricta», Бенджамина Бриттена «Notturno» и Модеста Мусоргского «Картинки с выставки».

Онлайн-трансляция состоится 13 мая в 17:00.