Москва, , 14:34 — REGNUM Третьяковская галерея сможет открыться для посетителей не ранее июля 2020 года и только в том случае, если позволят обстоятельства. Об этом журналистам заявила директор музея Зельфира Трегулова.

«Мы планируем, что мы откроемся, предполагаю, не раньше начала июля. Судя по тому, как развивается ситуация, судя по тому, что нам сообщают зарубежные коллеги, которые постепенно начинают восстанавливать свою работу, нам предстоит ещё полтора-два месяца работы в таком режиме. Мы серьёзно к этому готовимся», — сказала Трегулова.

По её словам, после своего открытия галереи будут работать в ином режиме, чем раньше. Так, необходимо будет соблюдать все меры социального дистанцирования, а продажи билетов по большей части будут переведены в онлайн-режим, тогда как число обычных касс с защитными экранами будет сокращено.

Трегулова также рассказала, что выставка «Ненавсегда 1968−1985», планировавшаяся ранее для открытия в апреле, состоится в июле, а билеты на неё можно будет купить уже с 12 мая.