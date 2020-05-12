Санкт-Петербург, , 12:44 — REGNUM Бурю негодования у российской общественности вызвал трейлер фильма «Блокадный дневник», передает корреспондент ИА REGNUM.

Фильм снят при поддержке Министерства культуры РФ, Фонда Кино и РВИО якобы по произведениям Ольги Берггольц. Премьера запланировала на годовщину снятия блокады — 27 января 2021 года.

Трейлер начинается с того, как существо, отдаленно напоминающее человека, пробирается через сугробы с санками, и вдруг на него наползают другие существа, на людей уже вовсе не похожие, хоть и одеты в ватники. Существо номер один кричит что-то типа «не отдам» нечленораздельным подобием голоса другим существам, которые на четвереньках подползают к нему. Это — блокадники. Так думают авторы фильма, этим они решили почтить героический подвиг тех, кто пережил те страшные 900 дней — почтить к памятной дате.

По мнению блокадницы, доктора психологических наук, профессора Рады Грановской, люди, которые сняли этот фильм, не могут называться людьми после того, что они сделали .

« Ролик произвел на меня ошеломляющее впечатление. В ролике показано, как зимой 1942 года люди в блокадном Ленинграде видят выпавший хлеб и словно звери начинают его отбирать. Ничего подобного не было! Люди в то время были не звери, а люди! Того, что показали в ролике, ни в какой степени быть не могло. И ленинградцы не так одевались, и они не так себя вели! Это были нормальные люди. Этот фильм — пасквиль на тех мужественных людей, которые пережили блокаду !», — говорит психолог.

По словам Рады Грановской, которые подтверждаются рассказами других блокадников, ленинградцы проявили свои лучшие человеческие качества в то время. Они не бросались на кусок хлеба, а помогали другим людям. Ленинград бы не выстоял, если бы он состоял из таких уродов, каких показали в ролике, убеждена психолог. «Я не знаю, как надо озлобиться на советскую власть, на ленинградцев и вообще на честных людей, чтобы такое снять. Это невероятно пакостно и мерзко! Я считаю, что нельзя авторов этой картины называть людьми после того, что они сняли», — говорит Рада Михайловна.

Ее мнение разделяют и пользователи соцсетей, давшие трейлеру однозначную оценку пасквиля, который уже выходит за рамки очернения нашей истории, ставшего привычным в отечественном кинематографе. «Блокадный дневник» не просто, как стало некоторое время назад модным, клевещет под видом «нелакированной правды». Этот фильм уже не плюет на подвиг предков, а испражняется на нее. При поддержке Минкульта и РВИО.