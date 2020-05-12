Новосибирск, , 10:41 — REGNUM Новосибирский краеведческий музей подготовил виртуальную выставку «Живые письма. 1941−1944». Почитать письма, а также узнать биографию героев можно на сайте музея, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«В фондах Новосибирского государственного краеведческого музея хранится более 270 писем периода Великой Отечественной войны 1941−1945 годов. Среди них есть письма-треугольники, письма, написанные на типографских бланках («воинское письмо»), почтовые карточки, талоны к переводам денежных средств с короткими записками, — говорится в описании проекта. — Коллекция начала формироваться в конце 1950-х годов и постоянно пополняется до настоящего времени. Кроме фронтовых писем, в коллекции музея есть письма тружеников тыла».

Каталог проекта включает 89 писем.