Москва, , 09:28 — REGNUM Премьера Instagram-мюзикла «Мой длинноногий деда» от режиссера Алексея Франдетти стартовала на специально созданной для этого странице проекта в Instagram. 11 мая вышла первая серия под названием «Старшая воспитанница».

Как сообщили создатели мюзикла, такой формат спектакля применен впервые в мире. На странице в Instagram зрители могут видеть специально подготовленные номера, а также истории («сторис») о создании мюзикла, подробностях сюжета, закулисной подготовке к съемкам, а также смешных и неудачных дублях.

Артисты и режиссер работают над мюзиклом удаленно. В главных ролях снимаются Юлия Дякина и Иван Ожогин. После съемок своих партий они направляют их музыкальному руководителю, который сводит итоговую редакцию ролика.

В мюзикле рассказывается история девушки Джуди (Дякина), живущей в сиротском приюте. Анонимный благотворитель (Ожогин) оплачивает ей стипендию для обучения. Она же должна за это писать благотворителю безответные письма, рассказывая о своей жизни в приюте.

В основе сюжета мюзикла находится история из книги американской писательницы Джин Вэбстер «Длинноногий дядюшка». Впервые эту пьесу поставили в театре 1914 году. Также история про Джуди была несколько раз экранизирована, а в 2015 году состоялась премьера мюзикла по этому сюжету.