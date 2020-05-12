Беверли-Хиллз, США, , 09:24 — REGNUM Акустическая гитара легендарного музыканта Курта Кобейна, лидера группы Nirvana, покончившего самоубийством в возрасте 27 лет, будет продана на аукционе. Стартовая цена лота — один миллион долларов. Об этом сообщает известный аукционный дом Julien's Auctions в Калвер-Сити, специализирующийся на продаже предметов известных звезд кино и музыки. В конце 2019 года им был продан кардиган Курта Кобейна за 334 тысячи долларов. Нынешние торги состоятся в Беверли-Хиллз в середине июня.

На выставленной гитаре Корбейн играл концерт MTV Unplugged в 1993 году в нью-йоркской студии звукозаписи Sony Music Studios, за несколько месяцев до трагической гибели. В 1996 году диск с этой записью была удостоен премии Grammy в номинации «Лучший альтернативный альбом».

Культовая группа Nirvana была создана Кобейном и Кристом Новоселичем в 1987 году в Абердине. Выпустила три пластинки, но успела стать законодателем целого направления альтернативной музыки. Лауреат премий Grammy, American Music Awards и других.