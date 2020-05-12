Екатеринбург, , 09:04 — REGNUM Ежегодная акция «Ночь музеев» пройдёт в Екатеринбурге в онлайн-режиме. Об этом сообщается на сайте инициативы.

Из-за пандемии коронавируса попасть в музеи удастся лишь дистанционно. 16 мая 2020 года гражданам предлагают присоединиться к нескольким онлайн-экскурсиям.

Главной темой «Ночи музеев-2020» является 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Однако этим все не ограничивается. В частности, в Музее изобразительных искусств можно будет оценить выставку «Репин. Наследие. Ученики» в формате дополненной реальности, а на площадке «Дома Поклевских-Козелл» — узнать о творчестве уральских фотографов.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за пандемии коронавируса все культурные учреждения Среднего Урала закрылись для живого посещения. Многие из них перешли на дистанционный режим работы.

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