Москва, , 08:54 — REGNUM Музеи в России могут открыться в середине июля. Об этом сообщила изданию «Известия» заместитель министра культуры Алла Манилова. Чиновница подчеркнула, что эта дата является хорошо проработанной и федеральными ведомствами, и учреждениями отрасли. И это при условии, что все рекомендации Роспотребнадзора будут неукоснительно соблюдаться.

Все помещения должны быть тщательно обработаны, снабжены санитайзерами и разметкой по всему экскурсионному маршруту.

Как уточнила директор Музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина Марина Лошак, на первых порах в галерею будет допускаться ограниченное количество посетителей и только по предварительной записи. И все они будут обязаны быть в масках и перчатках. Более того, при входе всем будет измеряться температура.