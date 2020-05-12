Пекин, , 07:12 — REGNUM Председатель КНР Си Цзиньпин подчеркнул важность защиты Гротов Юньган, поскольку они являются «сокровищем человеческой цивилизации», сообщает 12 мая агентство Синьхуа.

Товарищ Си, который также является генеральным секретарем Компартии Китая и председателем Центрального военного совета КНР, сделал соответствующие заявлена во время инспекции провинции Шаньси на севере Китая 11 мая.

Посещая гроты в городе Датун и узнав многое об истории этой достопримечательности и о том, как идет процесс их защиты, товарищ Си внимательно осмотрел скульптуры и настенные фрески, а также разузнал о разновидностях культурных стилей, представленных в гротах, а также о принимаемых мерах защиты.

В Гротах Юньган представлены особенности китайской культуры и история обменов между Китаем и другими странами. Назвав Гроты Юньган «сокровищем человеческой цивилизации», товарищ Си заявил, что защита их является приоритетом для всей страны.