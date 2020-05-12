Лос-Анджелес, США, , 02:47 — REGNUM Режиссёр Дэвид Линч удивил поклонников, выложив в сеть небольшое видео, в котором он сообщил о погоде в Лос-Анджелесе. Ролик был опубликован 11 мая на YouTube-канале David Lynch Theater.

Видео длительностью около 30 секунд получило название «Weather Report 5/11/20». Линч сообщил зрителям о небольшом тумане, в конце ролика пожелав всем хорошего дня.

Поклонники стали гадать по поводу того, планирует ли режиссёр выпускать регулярную передачу или же этот его ролик станет единственным. На своей Twitter-странице кинематографист сопроводил видео короткой фразой «Дорогие Twitter-друзья».

https://twitter.com/DAVID_LYNCH/status/1259898314419404800

Ранее Дэвид Линч заявил, что не испытывает никакого интереса к предстоящему фильму «Дюна» режиссёра Дэни Вильнёва. Он добавил, что свою экранизацию романа Фрэнка Герберта считает «полным провалом».

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