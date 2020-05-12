Вашингтон, , 01:57 — REGNUM Генеральный директор Disney Роберт Чапек подтвердил, что премьера игрового фильма «Мулан» по-прежнему запланирована на июль 2020 года. Об этом он 11 мая сообщил в интервью телеканалу CNBC.

Руководитель кинокомпании заявил, что руководство Disney — это группа оптимистов, добавив: лично он считает, что текущая дата премьеры является оптимальной для этого фильма.

При этом Чапек отметил, что Disney будет проводить театральные премьеры своих картин поэтапно, подобно тому, как компания сейчас вновь открывает свои тематические парки развлечений.

Ранее Disney решила перенести премьеру фильма «Мулан» на 24 июля 2020 года. Стоит отметиь, что неделей ранее (17 июля 2020 года) на большие экраны должен выйти новый блокбастер Кристофера Нолана «Довод».

Читайте ранее в этом сюжете: Amazon хочет купить крупнейшую в мире сеть кинотеатров AMC