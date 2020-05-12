Вашингтон, , 01:44 — REGNUM Телеканал Fox решил продлить на 11 сезон анимационный сериал «Закусочная Боба». Об этом 12 мая сообщил портал Screen Rant.

Поклонники сериала смогут увидеть продолжение осенью 2020 года, Fox будет показывать новые эпизоды в том же временном интервале. В своём пресс-релизе компания напомнила, что шоу «Закусочная Боба» неоднократно получало премии «Эмми», а также было номинировано на премии Critics 'Choice Award и Annie Award. Таким образом Fox дал понять, что не планирует закрывать сериал.

Первый эпизод сериала «Закусочная Боба» вышел в эфир 9 января 2011 года. Создателем шоу является аниматор Лорен Бушар. Сюжет сериала рассказывает о жизни членов семьи Боба Белчера — мужчины, владеющего закусочной в городке, раположенном около моря.

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