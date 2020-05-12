Нью-Йорк, США, , 01:34 — REGNUM Глава Disney Роберт Чапек заявил, что компания не планирует откладывать премьеру второго сезона сериала «Мандалорец». Об этом 11 мая он сказал в интервью телеканалу CNBC.

Чапек сообщил, что съёмки всех эпизодов сериала были закончены ещё до введения карантинных мер из-за эпидемии коронавируса. Он добавил, что работа в рамках этапа постпроизводства проводится в удалённом формате.

Премьера второго сезона «Мандалорца» на потоковом сервисе Disney Plus запланирована на октябрь 2020 года. Ранее ИА REGNUM сообщило, что Disney уже приступила к работе над третьим сезоном сериала.

Читайте ранее в этом сюжете: Fox покажет новый ситком, созданный звёздами «Теории большого взрыва»