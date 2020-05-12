Вашингтон, , 01:23 — REGNUM Компания Amazon подумывает о покупке испытывающей финансовые проблемы сети кинотеатров AMC. Об этом 11 мая сообщил портал Screen Rant со ссылкой на инсайдеров.

Согласно информации, предоставленной источниками, на сегодня не ясно, продолжились ли переговоры между менеджерами компаний, однако Amazon заинтересована в сделке. Представители организаций не стали давать комментарии журналистам.

Стоит отметить, что ранее Amazon уже рассматривала возможность приобретения киносети Landmark Theatres, однако в итоге уступила компании Cohen Media Group.

Ранее СМИ сообщили, что AMC, являющаяся крупнейшей в мире киносетью, столкнулась с финансовыми трудностями ещё в 2019 году, а последующее закрытие кинотеатров в США из-за эпидемии коронавируса поставило компанию в ситуацию, близкую к банкротству.

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