Лос-Анджелес, США, , 00:57 — REGNUM Режиссёр боевика «Эвакуация» Сэм Харгрейв во время съёмок сложной сцены погони привязал себя к капоту автомобиля. Об этом 11 мая сообщил портал We Got This Covered.

Сцена, о которой идёт речь длится 12 минут, в ней показана погоня в которой участвует герой Криса Хемсворта. Во время интервью актёр рассказал, что режиссёр сам снимал некоторые моменты, привязав себя к капоту машины, желая получить нужный ракурс. Хемсворт отметил, что это была серия самых технически сложных съёмок в его актёрской карьере.

Премьера «Эвакуации» состоялась 24 апреля 2020 года на потоковом сервисе Netflix. В основу картины лег комикс Ciudad, над которым работали Энди Паркс, Джо Руссо, Энтони Руссо, Фернандо Леон Гонсалес и Эрик Скиллман. Созданием сценарной адаптации занимался Джо Руссо.

