Лос-Анджелес, США, , 22:26 — REGNUM Компания Amazon начала принимать предзаказы на книгу, в которой рассказывается о том, как создавался фильм «Довод» режиссёра Кристофера Нолана. Об этом 11 мая сообщил портал Screen Rant.

Пока детали сюжета «Довода» держаться в секрете. Издание обратило внимание, что название книги предоставило поклонникам режиссёра некоторую информацию.

Издание называется «Секреты «Довода»: внутри квантовой холодной войны Кристофера Нолана» (Secrets of Tenet: Inside Christopher Nolan's Quantum Cold War). Автор статьи предположил, что герои предстоящего фильма могут переместиться в прошлое, чтобы предотвратить ядерную войну.

Напомним, зрители знают Крисофера Нолана по таким фильмам, как «Тёмный рыцарь», «Начало», «Интерстеллар», «Дюнкерк» и другим. Премьера «Довода» запланирована на 16 июля 2020 года.

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