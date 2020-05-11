Лос-Анджелес, США, , 22:15 — REGNUM Телекомпания Fox покажет комедийное шоу «Зовите меня Кэт» (Call Me Kat), в качестве исполнительных продюсеров которого выступают звезды популярного ситкома «Теория большого взрыва». Об этом 11 мая сообщил портал Comicbook.

В проекте участвуют Джим Парсонс и Маим Бялик. В основу нового сериала лёг британский ситком «Миранда». Сюжет нового шоу расскажет о 39-летней женщине по имени Кэт, которая ежедневно борется против обществе и своей матери.

Она пытается доказать, что может быть счастливой даже если не может получить всего, чего хочет. В итоге женщина тратит деньги, которые родители откладывали на её свадьбу, на открытие «кошачье кафе».

Fox начнёт показывать сериал осенью 2020 года. Стоит отметить, что ранее он назывался «Карла». Парсонс и Бялик начали работу над этим проектом в сентябре 2019 года.

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