Нью-Йорк, США, , 21:57 — REGNUM Шоураннер «Ведьмака» Лорен Хиссрич выложила в сеть фотографию, которая была сделана сразу после съёмок финальных сцен первого сезона сериала. Снимок она опубликовала 10 мая на своей странице в Twitter.

На фото запечатлены Генри Кавилл, Фрейя Аллан и сама Хиссрич. Продюсер пояснила, что в этот момент они втроём смотрели отснятые кадры, чтобы убедиться, что их уровень эмоциональности соответствует тому, какой они хотели получить.

https://twitter.com/LHissrich/status/1259243868521807872

Потоковый сервис Netflix начал показывать сериал «Ведьмак», созданный на основе цикла романов писателя Анджея Сапковского, 20 декабря 2019 года. Сейчас компания занимается производством второго сезона.

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