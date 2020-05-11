Нью-Йорк, США, , 21:28 — REGNUM Потоковый сервис Netflix назвал дату премьеры четвёртого и финального сезона сериала «13 причин почему» (13 Reasons Why). Трейлер продолжения компания опубликовала 11 мая на своём YouTube-канале.

В трейлере показаны моменты видеозаписи собрания актёров шоу для чтении сценария финала, а также кадры последнего сезона. Продолжение сериала Netflix выложит на своём сайте 5 июня 2020 года.

Потоковый сервис начал показывать сериал «13 причин почему» 31 марта 2017 года. Стоит отметить, что изначально его создатели планировали выпустить лишь один сезон.

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