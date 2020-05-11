Лос-Анджелес, США, , 21:19 — REGNUM Опубликованы новые кадры предстоящего фантастического фильма «Дюна» режиссёра Дэни Вильнёва по роману писателя Фрэнка Герберта. Изображения были опубликованы 11 мая на портале Empire.

На фотографии запечатлён Тимоти Шаламе в образе Пола Атрейдеса и Джош Бролин в образе начальника вооружённых сил Дома Атрейдесов Гёрни Халлека. В этой сцене Халлек держит за руку Пола, стоящего на колене на неком сооружении. Дэни Вильнёв пояснил, что на фото показано первое знакомство главного героя с пустыней, которая в этот момент его «загипнотизировала».

https://twitter.com/DuneInfo/status/1259856565865234432

Первый кадр новой экранизации «Дюны» создатели картины выложили в сеть в апреле 2020 года. На большие экраны она должна выйти 18 декабря 2020 года.

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