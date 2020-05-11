Лос-Анджелес, США, , 20:21 — REGNUM Мила Йовович прочитала на камеру сказку Корнея Чуковского «Муха-Цокотуха» на русском языке. Актриса выложила видео на своей странице в Instagram, по состоянию на 11 мая публикация набрала около 1,5 млн просмотров.

Йовович пояснила, что владельцы Twitter-аккаунта skazkinadomu попросили её прочитать что-нибудь для детей, вынужденных сидеть дома из-за карантина. Она отметила, что решила выбрать одну из её любимых сказок — «Муху-Цокотуху».

Актриса добавила, что она планирует в будущем прочитать на камеру ещё несколько русских сказок, а затем прочитает сказки на английском для детей постарше.

https://www.instagram.com/p/B_7zaNgH3Si/

Напомним, «Муха-Цокотуха» Чуковского была опубликована в 1923 году. Мила Йовович родилась в Киеве, в детстве ходила в детский сад в Днепропетровске. При этом детство актрисы прошло в основном в Москве.

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