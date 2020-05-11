Москва, , 19:16 — REGNUM 11 мая в музее Востока открывается Неделя Центральной Азии. Онлайн-проект включает экскурсии по залам Тибета, Монголии и Бурятии, чтение народных сказок, проведение лекции.

В рамках программы посетители сайта увидят знаменитые тибетские иконы-тхангка, легендарную маску, используемую во время Мистерии Цам, а также узнают для чего использовался молитвенный барабан.

Любителям Востока предоставляется возможность окунуться в тайны этой загадочной земли благодаря циклу лекций. Обязательны к прослушиванию «Тибетская сакральная живопись» и «Красавицы в море кочевников».

Для аутентичного погружения в культуру Востока сотрудники музея предлагают плейлист «Искусство Центральной Азии». Благодаря ему можно будет услышать звуки таких редких смычковых инструментов как ятга и морин-хуур, духовых — ганлин и дунчен, и даже дунчены — телескопической труба, размер которой может достигать нескольких метров. Также в листе обертонное пения из монастыря Гьюто, мантра Будды Медицины в исполнении певицы Юнчен Лхамо, «монлам» — посвящение заслуг благу всех живых существ и медитативное звучание тибетских «поющих чаш».