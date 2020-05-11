Севастополь, , 18:24 — REGNUM Президент России Владимир Путин поручил представить предложения по освобождению от сторонних коммерческих организаций мемориального комплекса памятников обороны Севастополя в 1854—1855 годах «Исторический бульвар». Об этом 11 мая сообщили в пресс-службе Кремля.

«Правительству РФ подготовить совместно с правительством Севастополя и представить предложения по освобождению территории объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль мемориального комплекса памятников обороны города Севастополя в 1854—1855 годах «Исторический бульвар» от сторонних коммерческих организаций, не имеющих отношения к музейной деятельности, в целях сохранения целостности территории этого объекта. Срок — 31 марта 2021 года», — сказано в документе.

Помимо этого глава государства рекомендовал правительству Севастополя «утвердить границы территорий объектов культурного наследия, расположенных на территории города, в первую очередь объектов археологического наследия, и зон их охраны, а также обеспечить прекращение строительных работ на территории могильника «Бельбек-4» в селе Любимовка».

Как сообщало ИА REGNUM, сроки масштабной реконструкции мемориального комплекса «Исторический бульвар» в Севастополе неоднократно срывались. А местные общественники жаловались на некомпетентные действия подрядчиков.

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