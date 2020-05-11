Москва, , 16:28 — REGNUM Исполняющий обязанности премьер-министра Андрей Белоусов подписал распоряжение о выделении Министерству культуры РФ, Эрмитажу и Большому театру более 3,8 млрд рублей.

Средства из резервного фонда правительства будут предоставлены учреждениям культуры, «деятельность которых была полностью или частично приостановлена в связи с распространением новой коронавирусной инфекции».

Также была введена нулевая ставка налога на прибыль для региональных и муниципальных музеев, театров и библиотек.