Вашингтон, , 15:13 — REGNUM Американский актер и комик Джерри Стиллер, знакомый зрителям по ролям в сериалах «Сайнфелд», «Король Квинса» и другим фильмам, скончался в США на 93-м году жизни. Об этом сообщил его сын — актер и комик Бен Стиллер в соцсети Twitter.

«С грустью сообщаю, что мой отец, Джерри Стиллер, ушел из жизни», — написал сын скончавшегося актера, уточнив, что Стиллер-старший умер от естественных причин.

Стиллер-младший рассказал, что Стиллер-старший был отличным отцом и дедушкой, а также отличным семьянином, прожив со своей женой около 62 лет.

Напомним, Стиллер-старший родился в Нью-Йорке. В сериале «Сайнфелд» он сыграл роль Фрэнка Констанци, за которую его номинировали на кинематографическую премию Emmy. Кроме съемок в множестве фильмов и телесериалов, он также озвучивал персонажей мультфильмов. Среди них такие анимации, как «Король Лев 3: Акуна Матата» и мультсериал «Геркулес».