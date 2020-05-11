, 14:26 — REGNUM Первый трейлер психологического триллера «Ширли» по одноименному произведению Сьюзан Скарф Меррелл появился в сети. Трейлер опубликовали на канале Neon в YouTube.

По сюжету, знаменитая писательница Ширли Джексон живет, не выходя из дома, и разрушает себя алкоголем и депрессией. Однажды в ее дом приезжает пара молодоженов, нарушающих привычный порядок. Писательница с мужем начинают безжалостно играть с наивной молодой парой.

Роль Джексон, которая, как считается, повлияла на творчество Стивена Кинга, исполнила Элизабет Мосс, известная по сериалам «Рассказ служанки» и «Вершина озера». Ее супруга играет Майкл Стулбарг. Молодоженов играют Логан Лерман и Одесса Янг.

Режиссером картины выступила Жозефин Декер, снявшая ранее драму «Мадлен Мадлен». Триллер должен выйти в онлайн-кинотеатрах 5 июня.