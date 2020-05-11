Москва, , 13:34 — REGNUM Как известно, производство всех фильмов и сериалов было остановлено в стране связи с пандемией коронавирусной инфекции. Соответственно были отменены все показы в кинотеатрах. Отрасль терпит колоссальные убытки.

10 мая Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека издала распоряжение о возобновлении съемочной деятельности. Однако все работы могут идти исключительно при строгом соблюдении специально разработанных для индустрии рекомендаций по профилактике заболевания COVID-19.

В частности, в обязательном порядке все занятые в работе специалисты и актеры будут обязаны пройти тесты на коронавирусную инфекцию, постоянно измерять температуру и пользоваться антисептиками. Массовые сцены откладываются до лучших времен, все съемки должны идти с небольшим количеством участников. Правда, насколько плотно можно будет взаимодействовать на площадке артистам, не оговаривается.

Также жесткие требования будут предъявляться к содержанию помещений и павильонов: проведение влажных уборок, дезинфекция поверхностей, установка бактерицидных облучателей воздуха.

Напомним, что 27 апреля Ассоциация продюсеров кино и телевидения (АПКиТ) обратилась в Роспотребнадзор с просьбой разрешить начать кинопроизводство.