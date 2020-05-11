Лос-Анджелес, США, , 13:24 — REGNUM В магазине Amazon стартовал сбор предзаказов на отреставрированную версию классического фантастического фильма «Флэш Гордон». Все желающие могут уже сегодня, 11 мая, заказать её на сайте компании.

В основу реставрированной копии лёг оригинальный 35-мм негатив, на его ручное восстановление был затрачено более 500 часов. При этом также были использованы предыдущие цифровые версии и другие 35-мм пленки-копии.

Теперь поклонники картины получат возможность посмотреть её в разрешении 4K. Премьера отреставрированного фильма запланирована на август 2020 года. Amazon сейчас собирает предзаказы на версию Blu-ray.

Фильм «Флэш гордон» режиссёра Майка Ходжиса вышел на экраны 5 декабря 1080 года. Главные роли в нём исполнили Сэм Дж. Джонс,Макс фон Сюдов,Орнелла Мути,Тимоти Далтон и другие. Музыку к фильму написала группа Queen.

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