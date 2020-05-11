Питтсбург, США, , 11:11 — REGNUM Первый «Карантинный кошачий кинофестиваль» в онлайн-формате проведет питтсбургский кинотеатр Row House Cinema 19 июня. Об этом сообщается на сайте кинотеатра.

Заявки на участие в фестивале организаторы принимают до 15 мая. Присоединиться могут любые желающие, приславшие до трех 30-секундных роликов о своих пушистых питомцах.

В роликах может быть обычная видеосъемка питомцев или сюжетное повествование. Ролики, отобранные жюри, соберут в общий часовой фильм, показ которого организаторы проведут 19 июня на онлайн-платформах.

Как сообщают организаторы фестиваля, половина собранных средств будет направлена на поддержку местных кинотеатров. Вторая половина сборов пойдет на денежные призы для победителей.

Напомним, по всему миру, и в том числе в США, из‑за пандемии коронавируса закрыты кинотеатры и отменяются или переносятся на более поздний срок премьеры картин или их съемки.