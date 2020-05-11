Ханты-Мансийск, , 10:55 — REGNUM Показ спектакля «Бах-бах-бах» Ханты-Мансийского театра кукол состоится в программе «Большие гастроли — онлайн» 11 мая. Об этом сообщила пресс-служба телеканала «Россия — Культура».

Постановка посвящена 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Спектакль поставлен по пьесе современного драматурга Юлии Поспеловой.

В спектакле рассказывается о войн, через ощущения цирковой собаки, оставшейся без хозяина. Он ушел на фронт сражаться с фашистами, а маленькой собаке совершенно непонятно, что происходит вокруг и почему лучший друг тебя бросает.

«Почему вокруг «бах-бах-бах»?» — задает вопрос цирковая собачка. И ей придется разобраться в сложных вещах, в вопросах любви, дружбы и предательства, а также узнать, как важно прощать и сохранять человеческие отношения в самое непростое время.