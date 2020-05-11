Сиэтл, США, , 10:31 — REGNUM Комедийный сериал «Загрузка» о жизни в виртуальной реальности после смерти на второй сезон решили продлить в компании Amazon. Об этом сообщили журналисты издания Variety.

Первый сезон фантастического сериала вышел только десять дней назад, 1 мая, но компания уже решила продлить его на следующий сезон. Сценаристом проекта выступает Грег Дэниелс, написавший ранее сценарии к успешным сериалам «Офис» и «Парки и зоны отдыха».

В сериале рассказывается история молодого человека Нейтана, который попадает в автокатастрофу. Ему предлагают загрузить собственное сознание перед смертью в виртуальную среду.

Поначалу Нейтану цифровой мир кажется раем, но в дальнейшем оказывается, что это не такое уж идеальное место. В новом мире ему берется помочь Нора — сотрудница отдела обслуживания, которая в дальнейшем становится его подругой.