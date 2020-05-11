Санкт-Петербург, , 09:30 — REGNUM Музыкант, шоумен, поэт и общественный деятель Сергей Шнуров по традиции не смог остаться в стороне от общественно-значимых событий и не посвятить стих на злобу дня. Нет, это не всемирная борьба с коронавирусной инфекцией. Сегодня многие публичные люди в стране заняты больше склоками между собой. Шнуров в своем Instagram разместил последний публицистический стихотворный опус о скандалах среди российский звезд. Обострение отношений он также отнес на счет вынужденного карантина.

«Звезды всех агломераций стали беспощадно сраться. Чтоб не скучно было, братцы, коротать свой карантин»

Автор вспомнил последние словесные разборки Уткина с Соловьевым, а также перепалки Собчак, Рудковской, Плющенко, Малахова, Бони, Минаева и многих других, кто счел время самоизоляции лучшим для выяснения отношений.

«От скандала до скандала движется во тьме Земля. Бьет говно ручьями лавы. Срутся все в припадке славы».

Как всегда, поэтическое сочинения Сергея Шнурова изобиловало нецензурными словами.