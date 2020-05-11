Москва, , 09:34 — REGNUM В акции «Гимн Победы», в которой люди из разных стран исполняли на своих языках песню «День Победы», приняли участие более 1,2 млн человек. Об этом сообщили организаторы на сайте акции.

Песню композитора Давида Тухманова на слова Владимира Харитонова организаторы предлагают исполнить на 132 языках народов России и мира. Кроме этого, люди записывают видеоролики своего исполнения и присылают на сайт.

Опубликовано на сайте акции более 300 лучших записей из 52 тысяч присланных.

В акции поучаствовали многие российские и мировые знаменитости и обычные жители: Ренат Ибрагимов, Михаил и Сергей Боярские, Александр Коган, Николай Басков, Кубанский казачий хор, российские военнослужащие в Сирии, космонавты МКС, кинорежиссер Эмир Кустурица и многие другие.

Акция продолжается. Поучаствовать может каждый желающий. На сайте предлагаются тексты песни на различных языках.