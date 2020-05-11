Лондон, , 09:01 — REGNUM Глайндборнский оперный фестиваль, проходящий ежегодно в Великобритании, из-за пандемии коронавируса отменили. Об этом сообщили организаторы на официальном сайте фестиваля.

Организаторы также обратились к поклонникам оперы за финансовой помощью, так как ситуация с карантинными мерами из-за пандемии сильно ухудшила экономическое положение сезонных рабочих места проведения фестиваля, так как их заработок основывался на работах во время фестиваля.

Глайндборнский оперный фестиваль проходит традиционно с мая по август. В рамках фестиваля обычно предлагаются шесть оперных постановок, которые после окончания фестиваля начинают показывать в других городах страны в ходе гастролей театральных коллективов.

Из-за отмены фестиваля организаторы стараются компенсировать недостаток спектаклей поклонникам театра. С 24 мая каждое воскресенье организаторы фестиваля обещают бесплатно показывать оперы мирового уровня.

Так, зрителям покажут оперы Моцарта: 24 мая — «Свадьба Фигаро», 31 мая — «Дон Жуан», 7 июня — «Так поступают все».