Москва, , 08:38 — REGNUM Мировую премьеру картины «321-я сибирская» о боях сибиряков в рядах Красной армии во время Великой Отечественной войны перенесли на осень, сообщил режиссер фильма Солбон Лыгденов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

»Сейчас из-за карантина все мировые премьеры перенеслись на осень. Мировая, потому что у нас сейчас партнёры — крупные производственные компании, дистрибьюторские — Голливуд», — рассказал Лыгденов.

Напомним, в октябре 2019 года режиссер сообщил, что прокатом фильма займется голливудская киностудия Paramount Pictures. При этом киностудия произведет доработку картины в части технической стороны: цветокоррекция, звук, цветокоррекция, окончательный монтаж.

Картина «321-я сибирская» рассказывают историю реальной 321-й дивизии РККА, воевавшей в Сталинграде. Советские солдаты-сибиряки вступают в бой с частями вермахта, превосходящими их по количеству, и попадают в плотное кольцо.