Канны, Франция, , 23:42 — REGNUM Международный кинофестиваль в Каннах был отменён в связи с угрозой распространения коронавируса впервые за всю его 74-летнюю историю. Об этом 10 мая сообщает Variety.

Кинофестиваль в этом году должен был состояться с 12 по 23 мая, однако организаторы приняли решение об отмене мероприятия в связи с эпидемией коронавируса. Тем не менее, в июне организаторы фестиваля опубликуют список кинофильмов, которые должны были попасть в программу смотра.

В перечень кинофильмов войдут и те, которые будут показаны в кинотеатрах мира в период с лета 2020 года по весну 2021 года. Все эти кинокартины будут включены в программу осенних кинофестивалей в Торонто, Сан-Себастьяне, Ангулеме, Венеции, Нью-Йорке, Довиле, Пусане и Лионе.

Осенью текущего года начнётся отбор кинофильмов на 74-й кинофестиваль в Каннах, в программу отбора войду и картины, вошедшие в перечень для показа на 73-м смотре.

Ранее ИА REGNUM сообщало о переносе на год 38-го Международного кинофестиваля «Фаджр» в Иране.

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