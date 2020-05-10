Лос-Анджелес, США, , 22:24 — REGNUM Известный режиссёр Кевин Смит вспомнил, как он впервые познакомился с покойным главой издательства Marvel Стэном Ли. Публикацию он разместил 10 мая на своей странице в Instagram.

Смит рассказал, что, пытаясь себя чем-то занять на карантине, он нашёл копии страниц сценария фильма «Лоботрясы». Они напомнили ему, что Ли снялся в этой картине.

«Продюсер Джим Джекс представил меня Стэну перед магазином фальшивых комиксов Comic-Toast», — написал Смит добавив, что в этот момент ему напомнили, что Ли 75 лет и с ним стоит обращаться осторожно, поскольку он может «умереть в любую минуту».

Режиссёр обратил внимание, что в итоге Стэн Ли дожил до 95 лет и спустя 20 лет после выхода «Лоботрясов» на экран получил камео в «Мстителях».

https://www.instagram.com/p/B__HYsuDhdf/

Напомним, Стэн ли скончался 12 ноября 2018 года. Он является создателей множества персонажей Marvel.

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