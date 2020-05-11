Приштина, , 01:44 — REGNUM День Победы или День Европы на Балканах отмечали по-разному: кто-то клялся положить все силы на вступление в НАТО и ЕС, где-то выпускали марку с картой усташского Независимого государства Хорватия, а в Косово наконец посмотрели вышедший год назад российский фильм «Балканский рубеж».

Вот что пишут в косовском отделении албанского новостного агентства Telegrafi:

«Россия исторически была против Косово и его независимости. Это подтверждалось на разных этапах — в поддержке режима Милошевича (Слободан Милошевич, президент Югославии в ходе Югославских войн. Впоследствии был осужден международным трибуналом по бывшей Югославии и умер в заключении, — ИА REGNUM), а затем и после войны, вплоть до наших дней.

Причем, в добавок к участию в дипломатической кампании против признания независимости Косово, Россия позаботилась о том, чтобы и в своем кинематографе распространять ложь о реалиях, сложившихся в ходе последней войны в Косово».

Косовских обозревателей возмутило то, что в фильме бойцы Освободительной армии Косово (алб. Ushtria Çlirimtare e Kosovës, UÇK — УЧК) показаны грабителями, бандитами и террористами, а также возмутили упоминания о том, что в ходе Косовской войны в УЧК занимались контрабандой органов мирного сербского населения (свидетельства чего приводились прокурором Международного трибунала по бывшей Югославии Карлой Дель Понто ещё в 2000-е годы — см. книгу «Охота. Я и военные преступники», вышедшую в 2008 году).

«Несмотря на то, что фильм был выпущен в марте 2019 года, он не вызвал никакой международной реакции с осуждением распространения лжи о НАТО и УЧК», — с недоумением завершает косовский обозреватель.

Несмотря на то, что раздаются одинокие голоса, призывающие косовское общество начать открытое обсуждение не только преступлений Сербии в Косово, но и преступлений бойцов УЧК, власть бывших руководителей УЧК в крае слишком сильна (хоть и пошатнулась с приходом к власти оппозиционера Альбина Курти), а до тех пор, пока это так, УЧК будет упоминаться лишь как армия «патриотов, героев и мучеников», которая принесла косовским албанцам свободу и независимость.

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