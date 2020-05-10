Лос-Анджелес, США, , 21:24 — REGNUM Дэйв Батиста, известный зрителям по роли Дракса в кинокомиксе «Стражи галактики» заявил, что он хочет играть больше драматических ролей. Об этом 10 мая сообщил портал Screen Rant.

Во время выступления на онлайн-передаче Inside of You актер сказал, что ему редко предлагают такие роли, но он постоянно пытается их найти. Батиста добавил, что он всегда больше хотел играть в драмах, а не комедиях и даже в «Стражах галактики» ему больше нравились моменты подобные тому, когда Дракс рассказывает, что его семью убили прямо у него глазах.

«Такие вещи, как эта сцена, действительно тяжелая сцена, были вырезаны, — сказал Батиста, — но это было то, чего я действительно ждал».

Напомним, одной из подобных актёрских работ Дэйва Батисты является роль Саппера Мортона в фильме Дэни Вильнёва «Бегущий по лезвию 2049». При росте 198 см рост актёра составляет около 130 кг.

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